Innenminister stellt Verfassungsschutzbericht 2022 vor

Innenminister Christian Pegel (SPD) stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) in Schwerin den Verfassungsschutzbericht für 2022 vor. In den vergangenen Jahren war der Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie herausgearbeitet worden. Die Zahl der Rechtsextremisten in Mecklenburg-Vorpommern war dem Verfassungsschutz zufolge 2021 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 30 Personen auf 1790 gestiegen. Davon wurden 680 als gewaltbereit eingeschätzt. Die Zahl der Linksextremisten war um etwa 20 auf 480 gesunken. Den Islamisten wurden 2021 in MV ähnlich wie im Jahr davor etwa 200 Menschen zugerechnet.