Warnstreik beim Lila Bäcker: NGG fordert 20 Prozent mehr

Das neue Logo des Unternehmens Lila Bäcker an einer Filiale im Ostseebad.

Bei der Bäckerei-Gruppe Lila Bäcker hat es am Mittwoch einen Warnstreik gegeben. Von den 174 Mitarbeitern der zur Gruppe gehörenden Mäkelborger KuchenManufaktur GmbH in Neubrandenburg hätten 62 an dem befristeten Ausstand teilgenommen, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasstätten (NGG) mit. Laut Unternehmen waren es rund 50.