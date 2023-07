Nordosten: Keine höheren Einsatzzahlen wegen Tiefs „Poly“

Sturmtief „Poly“ verschont zunächst Mecklenburg-Vorpommern. Die Leitstelle für Westmecklenburg in Schwerin meldete am Nachmittag keine erhöhten Einsatzzahlen.

Hamburg/Rostock (dpa/mv). Sturmtief „Poly“ hat den Nordosten am Mittwoch zunächst verschont. Der starke Wind reiche von Westen her bis zur Landesgrenze, sagte ein Sprecher der Leitstelle Westmecklenburg in Schwerin am Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe bisher keine erhöhten Einsatzzahlen.

Betroffen waren am Mittwoch zunächst in Deutschland vor allem die westlichen Küsten und Niedersachsen. Im Emsland wurde eine Fußgängerin tödlich verletzt, als ein entwurzelter Baum umstürzte und sie unter sich begrub, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der Seewetterdienst Hamburg gab eine amtliche Sturm-Warnung auch für die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern heraus. In den Gebieten östlich von Fehmarn bis Rügen müsse mit Sturm aus Südwest der Stärke 7 bis 8 und mit Böen der Stärke 12 gerechnet werden, hieß es am Mittwochmittag. Östlich von Rügen sei mit Windstärke 6 bis 7 und Böen der Stärke 9 zu rechnen. Strichweise seien auch Gewitter möglich.

Die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern riet Sportbootführern und Wassersportlern angesichts der Sturmwarnungen, sich nicht in und auf der Ostsee oder den Binnenseen aufzuhalten. Für Badende und Menschen auf dem Wasser sei die Wetterlage nicht ungefährlich, warnte die Polizei in einer Mitteilung. „Also: Lassen Sie bis zur Wetterberuhigung die Boote festgemacht! Gehen Sie bei Gewitter oder Orkan nicht Baden und betreiben Sie keinen Wassersport!“ Auch für Mecklenburg und Nordrügen hat der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch gebietsweise schwere Sturmböen vorausgesagt.

