Startschuss für Spendenaktion Hanse-Tour Sonnenschein

Rostock (dpa/mv). Bei durchwachsenem Wetter und Regen sind am Mittwoch in Rostock rund 200 Teilnehmer der diesjährigen Hanse-Tour Sonnenschein gestartet. Die Radfahrer sammeln auf ihrer viertägigen Tour über 587 Kilometer Spenden für krebs- und chronisch kranke Kinder. Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

In diesem Jahr führt die Hanse-Tour bis auf die Insel Poel sowie unter anderem durch die Städte Wismar, Satow, Güstrow, Sanitz, Ribnitz-Damgarten, Malchin zurück nach Rostock. Am Abend des 8. Juli wird die Tour am Rostocker Stadthafen enden.

Der Förderverein sammelte in seiner 25-jährigen Vereinsgeschichte schon mehr als 2,5 Millionen Euro ein. Mit dem Geld wurden Projekte verwirklicht, die betroffenen Kindern sowie deren Angehörigen zugutegekommen seien.

