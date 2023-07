Geringere Apfelernte als im Vorjahr erwartet

Apfelbäume stehen auf dem Gelände der Obstparadies Altkamp GbR in Altkamp bei Putbus (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Rügen.

Trotz einer reichen Blüte sind die Erwartungen an die Apfelernte in MV dieses Jahr nicht sehr groß. Ein Grund dürfte die große Vorsommertrockenheit und in der Folge ein starker Junifruchtfall sein.