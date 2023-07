DEL-Saison: Eisbären starten mit Heimspiel gegen Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt ist der Auftaktgegner der Eisbären Berlin in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Hauptstadt-Club am Montag mitteilte, kommt es am 15. September (19.30 Uhr) zum Duell mit den Oberbayern. „Vorjahresfinalist Ingolstadt gehört zu den Top-Teams der Liga. Wir freuen uns aber auf diese Herausforderung“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.