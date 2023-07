Lagus halbiert Antragsstau für Quarantäne-Entschädigungen

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat den Rückstand bei der Antragsbearbeitung für Corona-Quarantäneentschädigungen für Unternehmen deutlich aufgeholt. Aktuell liegen der Behörde noch 16 200 Anträge vor. Anfang Juli 2022 waren es mit rund 39.700 noch mehr als doppelt so viele. „Der Antragsstau ist aufgelöst“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Jahresberichtes. Nach Angaben von Lagus-Direktor Heiko Will wurden seit 2020 insgesamt 53 Millionen Euro als Entschädigung an Unternehmen gezahlt, deren Mitarbeiter wegen einer Quarantäne-Anordnung ausfielen oder sich wegen Kita-Schließungen um ihre Kinder kümmern mussten.