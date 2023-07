Wilder Westen im Nordosten: Ein Leben für die Show

Feuer, Pferde, Wilder Westen: Der Stoff seiner Kinderträume treibt Wolfgang Kring auch mit 72 Jahren noch an. Seit über 30 Jahren bringt er mit seiner Apachen-Live-Show Geschichten aus den Weiten der amerikanischen Prärie in den Nordosten. Angefangen habe er mit nur einer Handvoll Helfern, ohne Kulisse und Technik, sagt der Stuntman und Akrobat. Nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause will er in diesem Sommer erneut Hunderte Menschen zu seiner Naturbühne am Damerower See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) locken. Zuletzt waren mehr als 40 Laiendarsteller an den Shows beteiligt - sie nehmen sich dafür extra Urlaub.

Neu Damerow (dpa/mv). Feuer, Pferde, Wilder Westen: Der Stoff seiner Kinderträume treibt Wolfgang Kring auch mit 72 Jahren noch an. Seit über 30 Jahren bringt er mit seiner Apachen-Live-Show Geschichten aus den Weiten der amerikanischen Prärie in den Nordosten. Angefangen habe er mit nur einer Handvoll Helfern, ohne Kulisse und Technik, sagt der Stuntman und Akrobat. Nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause will er in diesem Sommer erneut Hunderte Menschen zu seiner Naturbühne am Damerower See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) locken. Zuletzt waren mehr als 40 Laiendarsteller an den Shows beteiligt - sie nehmen sich dafür extra Urlaub.

Wie viele Menschen in diesem Sommer auf seiner „Ranch von Geronimo“ zu Gast sein werden, kann Kring nach der mehrjährigen Pause schlecht abschätzen. Die Zuschauerzahlen schwankten laut Kring zuletzt zwischen 350 und über 1500 pro Tag. Zu sehen bekommen die Gäste Geschichten aus dem Wilden Westen, die alle aus seiner Feder stammen. Und Jahr für Jahr denkt er sich neue aus. In diesem Sommer dreht sich die Handlung vor dem historischen Hintergrund Amerikas im 19. Jahrhundert um einen weißen Jungen, der bei den Apachen landet - mehr will Kring nicht verraten.

