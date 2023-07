MV-Tag in Neubrandenburg: Mecklenburg-Vorpommern feiert

Neubrandenburg (dpa/mv). Dutzende Veranstaltungen, Musik und Festreden: Mit vielen Besuchern haben die Landesregierung und die Gastgeberstadt Neubrandenburg am Wochenende den traditionellen Mecklenburg-Vorpommern-Tag gefeiert. „Der MV-Tag ist unser größtes Bürgerfest. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Hier zeigen wir die Vielfalt, den kulturellen Reichtum und die Lebensqualität in unserem Land.“

Es war das erste Mal nach 2018, dass der MV-Tag wieder gefeiert wurde. Gastgeberstadt war diesmal Neubrandenburg, die drittgrößte Stadt im Nordosten, die in diesem Jahr ihr 775. Gründungsjubiläum feiert. „Voller Freude blicken wir auf zahlreiche Events und Aktionen, die das ganze Jahr über in unserer Stadt stattfinden. Dass die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in diesem feierlichen Rahmen zudem Gastgeberin für den MV-Tag ist, macht uns stolz“, so Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos).

Die Besucher erwartete ein buntes Programm aus Unterhaltung, Information und Sport. Auf zwei Bühnen waren Musikgruppen und Solisten zu erleben. Auf der traditionellen Landesmeile präsentierten sich Landkreise und Städte, Unternehmen, Verbände und Vereine waren ebenfalls mit eigenen Ständen vertreten. Am Samstagnachmittag wurde auch das Rathaus, das in den zurückliegenden vier Jahren für über 20 Millionen Euro saniert worden war, wieder eröffnet.

Am Sonntag gab es zum Auftakt auf der Hauptbühne am Markt einen ökumenischen Gottesdienst, bei dem auch Schwesig und Witt jeweils eine Fürbitte sprachen. Auf dem Markt zeigten Cheerleader, Fanfarenzüge und das Landesjugendjazzorchester ihr Können. Wie viele Besucher in die Vier-Tore-Stadt kamen, war noch nicht klar. „Aber soviel kann ich sagen: Wir hatten an beiden Tage volle Hütte“, sagte Stadtsprecher Jan Ole Kiel. Er schätzte, dass etwa die Hälfte der Besucher von außerhalb gekommen sei.

Kultur-Einrichtungen wie das Regionalmuseum, die Konzertkirche oder die Kunstsammlung konnten kostenlos besucht werden. Auf einer „Blaulichtmeile“ informierten Angehörige von Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, Zoll, THW und DLRG über ihre Arbeit. Die Ministerien waren mit Infoständen vertreten. Neben Schwesig suchten auch viele andere Regierungsmitglieder den Dialog.

Der nunmehr 14. MV-Tag stand unter dem Motto „Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV“. Darauf nahm Schwesig Bezug, indem sie auch an die Herausforderungen erinnerte, denen sich die Menschen seit dem letzten MV-Tag 2018 stellen mussten und denen sie aktuell weiter ausgesetzt seien. „Wir haben gemeinsam Corona durchgestanden. Unser MV hält zusammen, in schönen und in schwierigen Zeiten, Stadt und Land“, so Schwesig.

Beim Landesfest 2018 in Rostock waren laut Staatskanzlei rund 100.000 Besucher gezählt worden. Zur Finanzierung des MV-Tags stellte das Land in diesem Jahr insgesamt 460.000 Euro bereit, Neubrandenburg steuerte 15.000 Euro bei. Der nächste Gastgeber für den MV-Tag 2025 steht schon fest: Es ist die Hansestadt Greifswald.

Im Rahmen des MV-Tags eröffnete Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) auch einen neuen Standort des Digitalen Innovationszentrums (DIZ) Neubrandenburg und übergab Zuwendungsbescheide des Wirtschaftsministeriums über insgesamt knapp 2 Millionen Euro. Gut 680.000 Euro gehen dabei den Angaben zufolge an das DIZ Neubrandenburg, knapp 920.000 Euro an das DIZ Schwerin für 2022 bis 2025 und knapp 185.000 Euro an das Zukunftszentrum in Ludwigslust-Parchim. Das Geld stammt zu 90 Prozent aus dem Europäischen Sozialfonds und zu zehn Prozent aus dem Landeshaushalt.

