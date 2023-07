Brand durch Waschmaschinendefekt: 100.000 Euro Schaden

Eine defekte Waschmaschine hat in einem Wohnhaus in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Feuer mit einem Sachschaden von rund 100.000 Euro ausgelöst. Die Feuerwehr war am späten Samstagabend zu dem Brand im Stadtteil Fürstensee gerufen worden. Als die Einsatzkräfte ankamen, war die 92-jährige Bewohnerin bereits von Nachbarn aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet worden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ermittelte dann einen Defekt an der Waschmaschine als Auslöser. Von dort hatte sich das Feuer über die Fachwerkwand in die Küche der darüberliegenden Wohnung ausgebreitet. Deren Bewohner waren zu dem Zeitpunkt jedoch nicht zu Hause.