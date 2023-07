58. Auflage des Sundschwimmens mit rund 1100 Teilnehmern

Beim nach Angaben der Veranstalter ältesten Langstreckenschwimmen Deutschlands haben sich am Samstag rund 1100 Frauen und Männer an der Strecke von Rügen nach Stralsund versucht. Bei der 58. Ausgabe des Sundschwimmens mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Altefähr aus etwa 2300 Meter bis nach Stralsund schwimmen. Mit dabei waren den Angaben zufolge rund 350 Rettungsschwimmer, Sanitäter, Helfer, Sicherheitsbeauftragte sowie über rund 30 DLRG-Einsatzboote. Für Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren gab es den Angaben zufolge eine Extra-Strecke von 600 Metern entlang des Ufers am Strandbad Stralsund. 2022 waren knapp 1000 Schwimmerinnen und Schwimmer gestartet. Das Sundschwimmen zwischen Rügen und Stralsund gibt es seit 1965.