Bühnen-Party auf Neubrandenburger Markt stimmt MV-Tag ein

Neubrandenburg (dpa/mv). Mit einer Bühnen-Party auf dem Markt von Neubrandenburg haben sich am Freitagabend mehrere Hundert Menschen auf den MV-Tag eingestimmt. Auch das Wetter spielte mit. Kurz vor Beginn waren die letzten Regenwolken vom Himmel verschwunden. Blauer Himmel verhieß einen launigen Abend mit Musik und Unterhaltung, für den auch Leony angereist war. Die in Bayern geborene Popsängerin ist einem breiteren Publikum auch als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Jugendliche Fans hätten sich schon früh die besten Plätze vor der Bühne gesichert, berichtete ein Stadtsprecher.

Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) zeigte sich in einer kurzen Ansprache erfreut darüber, dass seine Stadt im Rahmen der Feierlichkeiten zum 775-jährigen Gründungsjubiläum den MV-Tag ausrichten könne. Neubrandenburg werde sich als erstklassiger Gastgeber erweisen. Die Besucher erwarte am Samstag und Sonntag ein buntes Programm aus Unterhaltung, Information und Sport. Den vielen ehrenamtlichen Helfern, die an der Vorbereitung beteiligt waren, sprach Witt seinen Dank aus. Samstagmittag wird er gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den MV-Tag offiziell eröffnen.

Regierungsmitglieder werden an beiden Tagen Rede und Antwort stehen, auf der traditionellen Landesmeile präsentieren sich Landkreise und Städte. Unternehmen, Verbände und Vereine sind ebenfalls mit eigenen Ständen im Zentrum Neubrandenburgs vertreten. Der nunmehr 14. MV-Tag steht unter dem Motto „Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV“. Beim bislang letzten Landesfest im Jahr 2018 in Rostock waren laut Staatskanzlei rund 100.000 Besucher gezählt worden. Danach hatte die Corona-Pandemie das große Bürgerfest verhindert.

