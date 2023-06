Wolf Biermann: DDR hinterließ bleibende seelische Schäden

Menschen aus der DDR haben Liedermacher Wolf Biermann zufolge zu viel erdulden müssen und deswegen bleibende Seelenschäden erlitten. „Die Ostdeutschen sind nach zwei Diktaturen hintereinander doppelt geprägt. Kaputte Häuser und Straßen kann man in 30 Jahren wieder aufbauen, kaputte Menschen dauern etwas länger“, sagte der 86-Jährige dem „Tagesspiegel“ (Samstagsausgabe). „Wir alle gehen nicht nur kaputt an den Schlägen, die wir einstecken, sondern auch an den Schlägen, die wir nicht austeilen.“

Berlin. Menschen aus der DDR haben Liedermacher Wolf Biermann zufolge zu viel erdulden müssen und deswegen bleibende Seelenschäden erlitten. „Die Ostdeutschen sind nach zwei Diktaturen hintereinander doppelt geprägt. Kaputte Häuser und Straßen kann man in 30 Jahren wieder aufbauen, kaputte Menschen dauern etwas länger“, sagte der 86-Jährige dem „Tagesspiegel“ (Samstagsausgabe). „Wir alle gehen nicht nur kaputt an den Schlägen, die wir einstecken, sondern auch an den Schlägen, die wir nicht austeilen.“

Wolf Biermann hat in der DDR eigenen Angaben zufolge 1965 ein totales Auftritts- und Publikationsverbot bekommen. Er sei zum radikalen Kritiker der Parteidiktatur geworden. Elf Jahre später wurde er aus der DDR ausgebürgert.

Es mache chronisch seelenkrank, wenn man immer den Schwanz oder den Kopf einzieht, so Biermann. „Diese Deformation wird unbewusst vererbt von Generation zu Generation.“ Seiner Meinung nach waren nicht genug Menschen im Widerstand gegen die DDR. „Vielleicht waren wir an die 1000 Leute in der ganzen DDR, die sich gewehrt haben.“ Im Vergleich zu 16 Millionen „gehorsamen Untertanen“ sei das nicht besonders viel gewesen.

