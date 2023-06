Warnstreik bei AOK Nordost auch in Mecklenburg-Vorpommern

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Montag einen Warnstreik bei der AOK Nordost angekündigt. Dabei könnten auch in Mecklenburg-Vorpommern Service-Center geschlossen oder ihre Leistungen stark eingeschränkt sein, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Die AOK Nordost ist in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vertreten. In Berlin ist den Angaben zufolge eine Streikkundgebung geplant.