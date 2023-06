Hansa Rostock beginnt Saison mit Heimspiel gegen Nürnberg

Für den FC Hansa Rostock beginnt die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag veröffentlichte. Die neue Saison startet am letzten Juli-Wochenende (29./30. Juli).

Das erste Auswärtsspiel führt den FC Hansa eine Woche später zu Aufsteiger SV Elversberg ins Saarland. Danach folgen gleich zwei Heimspiele gegen Hannover 96 und den VfL Osnabrück. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage sollen in der kommenden Woche erfolgen.

Beim Aufstiegsfavoriten Hamburger SV müssen die Rostocker am ersten September-Wochenende zunächst auswärts antreten. Die beiden anderen Topclubs Hertha BSC (3. bis 5. November) und FC Schalke 04 (8. bis 10. Dezember) kommen in der Hinrunde dagegen ins Ostseestadion. Das brisante Duell mit dem FC St. Pauli findet am letzten November-Wochenende ebenfalls in Rostock statt.

