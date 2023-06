Mann auf Bahnsteigkante zwingt Zug zur Schnellbremsung

Ein auf der Bahnsteigkante sitzender Mann, dessen Beine über dem Gleis hingen, hat laut Bundespolizei am Donnerstagabend einen Regionalzug am Haltepunkt Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zur Schnellbremsung gezwungen. Der Lokführer habe seinen Zug gerade noch zum Halten bringen können und einen Schock erlitten, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der 57-jährige Mann aus Anklam, der angetrunken gewesen sei, blieb demnach unverletzt. Er bekam eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.