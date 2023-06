Basketball: Gloger verlängert bei Rostock Seawolves

Ein weiteres Mitglied der Aufstiegsmannschaft bleibt dem Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves erhalten. Till Gloger (30), der in der Saison 2021/2022 mit den Mecklenburgern den Sprung in die BBL geschafft hatte, hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das gab der Club am Donnerstagabend bekannt. „Er ist eine wichtige Stütze im Team und verfügt auch über einen gewissen Erfahrungsschatz. Die Rolle, die wir uns von ihm erhofft hatten, hat er in der BBL hervorragend erfüllt“, sagte Cheftrainer Christian Held. „Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns in die nächste Saison geht, um uns eine Stabilität und gewisse Ruhe zu geben. Immer, wenn er aufs Feld kommt, weiß er genau, was wir von ihm verlangen. Das setzt er hervorragend um.“