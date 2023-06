Soziales Mehr Geld für Kinder- und Jugendfreizeiten in MV

Ein Kind sticht Plätzchen aus in einer Jugendfreizeiteinrichtung.

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern hat das Sozialministerium nach eigenen Angaben die Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten um 350.000 auf 650.000 Euro aufgestockt. Das Geld stammt aus dem Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. „Mit den zusätzlichen Mitteln können wir viele weitere Kinder und Jugendliche unterstützen, etwa durch Ferienfreizeiten und gemeinsame Unternehmungen“, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin.