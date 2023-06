Fusion-Sicherheitsleute fassen „Blue Punisher“-Dealer

Das Amtsgericht Waren hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Dealer erlassen, den private Sicherheitskräfte zuvor beim Fusion-Festival mit Drogen ertappten. „Der Mann aus Berlin hatte ein ganzes Potpourri an Drogen bei sich: mehrere Hundert Ecstasy-Pillen, darunter 60 „Blue Punisher“-Pillen, mehr als 180 LSD-Trips, weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Tütchen mit einer kristallinen Substanz, die noch analysiert werden muss“, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mit.

Neubrandenburg/Lärz. Das Amtsgericht Waren hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Dealer erlassen, den private Sicherheitskräfte zuvor beim Fusion-Festival mit Drogen ertappten. „Der Mann aus Berlin hatte ein ganzes Potpourri an Drogen bei sich: mehrere Hundert Ecstasy-Pillen, darunter 60 „Blue Punisher“-Pillen, mehr als 180 LSD-Trips, weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Tütchen mit einer kristallinen Substanz, die noch analysiert werden muss“, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mit.

Das Festival bestätigte den Vorgang auf Anfrage. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Mittwoch gefasst. Der Haftbefehl erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg. Neben den Pillen habe der Mann zudem 10.000 Euro in szenetypischer Stückelung bei sich gehabt. Das Festival hatte nach dem Drogenfund am Mittwoch die Polizei eingeschaltet.

Die Polizei dankte dem bisher unbekannten Hinweisgeber. Die Ermittler bitten die Person, sich unbedingt an die örtliche Polizei in Röbel zu wenden. Nachdem eine 13-Jährige aus Altentreptow kürzlich nach dem Konsum der hoch konzentrierten Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ gestorben ist, sind die Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern