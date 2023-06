Feuer Bagger gerät bei Transport in Brand: 150.000 Euro Schaden

Einen Sachschaden von etwa 150.000 Euro hat der Brand eines Baggers im Landkreis Ludwigslust-Parchim verursacht, der während eines Transports Feuer fing. Das Baugerät war am Mittwochnachmittag in Lüttenmark bei Boizenburg auf einen Traktoranhänger verladen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Während der Fahrt habe der Traktorfahrer eine Rauchentwicklung bemerkt, angehalten und den Anhänger abgekoppelt.