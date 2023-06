Zwei Raser in Schwerin von Polizei gestoppt

Der Polizei in Schwerin sind am Mittwoch zwei Raser ins Netz gegangen. An der Umgehungsstraße in Höhe Neumühle seien bei erlaubten 70 Stundenkilometern ein Auto mit Tempo 174 und ein weiteres mit Tempo 114 gemessen worden, teilte die Polizeiinspektion in Schwerin am Donnerstag mit. Insgesamt hätten im Verlauf des Nachmittags 18 Personen die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht eingehalten.