Creditreform: Relativ wenig Firmenpleiten im Nordosten

Im Nordosten haben Energiekrise und teils explodierende Materialkosten in der ersten Jahreshälfte relativ wenig Unternehmen in die Insolvenz getrieben. Für den Zeitraum Januar bis Juni registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Mecklenburg-Vorpommern wie sonst nur in Brandenburg 35 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, so wenig wie in keinem anderen Bundesland. Zum Vergleich: Bundesweit beträgt diese Insolvenzquote 56, wie Creditreform am Donnerstag mitteilte. Die Spanne der Insolvenzquoten reicht bis 103. Dieser Wert ergab sich für die Bundeshauptstadt Berlin.