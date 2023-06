Mehr Diebstahl von Katalysatoren im Osten von MV

Auto-Katalysatoren sind derzeit ein bevorzugtes Ziel von Dieben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. „In den vergangenen Tagen ist es vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei seien die Täter im gesamten Landkreis Vorpommern Greifswald aktiv gewesen. Zuletzt bauten Unbekannte laut Polizei von einem auf der Straße geparkten Auto in Ueckermünde einen Katalysator im Wert von rund 1000 Euro ab und entwendeten ihn.

In diesem Jahr seien bereits 15 Katalysatoren von Fahrzeugen abgebaut und gestohlen worden, in zwei weiteren Fällen sei es beim Versuch geblieben. Es sei ein Schaden von mehr als 15.000 Euro entstanden. Allein im Juni wurden demnach in Torgelow, Löcknitz, Anklam und Greifswald elf Diebstähle von Katalysatoren gemeldet. Auch an der Mecklenburgische Seenplatte kam es in der Vergangenheit vermehrt zu solchen Diebstählen, wie es hieß. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

Am 23. Juni fassten Beamte laut einer früheren Mitteilung der Polizei vier mutmaßliche Katalysatoren-Diebe in der Nähe von Neubrandenburg. Es handele sich um Männer im Alter von 21 bis 27 Jahren. Sie seien alle wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt, zum Teil auch wegen des Diebstahls von Katalysatoren. In ihrem Fahrzeug fanden die Polizisten demnach drei Katalysatoren. Die vier Männer seien vorläufig festgenommen, später aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden.

