Autofahrer fährt Treppe hinunter: 30.000 Euro Schaden

Der Fahrer eines teuren Sportwagens ist mit seinem Auto eine Treppenanlage an der Rostocker Stadthalle hinuntergerattert. Der 57-Jährige hatte die Treppe nach bisherigen Erkenntnissen übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend sei der Wagen nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Mittwochabend. Der Fahrer stammte demnach aus Stralsund.