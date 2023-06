Mann versucht nach Streit Wohnungstür einzutreten

Ein Mann hat in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nach einem Streit die Wohnungstür einer 42-Jährigen einzutreten. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Beamten hatte demnach am Mittwochnachmittag der 43-Jährige das Grundstück schon verlassen. Nach Aussage der Frau soll er das Haus betreten und mit einer Machete die Wohnungstür beschädigt haben.