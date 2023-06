Rostocks Basketballer spielen Qualifikation zum Europe Cup

Trainer Christian Held von den Rostock Seawolves gestikuliert am Spielfeldrand.

Die Basketballer der Rostock Seawolves spielen schon im zweiten Jahr ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit in einem internationalen Wettbewerb. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Christian Held an einem Qualifikations-Turnier für den Fiba Europe Cup teilnehmen. Der Europe Cup ist nach der Euroleague, dem Eurocup und der Champions League der viertwichtigste europäische Wettbewerb.