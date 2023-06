Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns vermutet die Polizei eine zusätzlich verstärkte Variante der ohnehin besonders starken Pillen „Blue Punisher“. „„Blue Punisher“ ist ja sowieso schon gefährlich“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Normalerweise würden Drogen gestreckt. „Wir vermuten aber, dass die vielleicht sogar noch verstärkt ist.“ Das müssten aber weitere Untersuchungen klären.

Tot einer 13-Jährigen Polizei in MV vermutet verstärkte Ecstasy-Variante

Am Montag war eine 13-Jährige aus Altentreptow im Krankenhaus gestorben - mutmaßlich nach der Einnahme der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“. Eine 14- und eine 15-Jährige liegen in Neubrandenburg auf der Intensivstation nach der Einnahme dieser Droge. Zumindest die 14-Jährige habe laut Zeugenaussagen keine ganze Pille genommen, sagte die Polizeisprecherin.

Ecstasy ist eine synthetische Droge oft in Tablettenform, die ohne natürliche Rohstoffe im Labor hergestellt wird. Das Aussehen der Pille „Blue Punisher“ (deutsch: „blauer Bestrafer“) ähnelt einem Diamanten mit eingraviertem Totenkopf, der an das Logo des Marvel-Charakters „The Punisher“ angelehnt ist. Es gibt sie auch in anderen Farben. Wegen ihrer hohen Wirkstoffkonzentration kann laut Experten schon eine halbe Pille zu einer Überdosis führen.

Die Ermittlungen laufen derzeit. Die Polizei hat mehrere Tatverdächtige zeitweise festgenommen. Gegen einen 37-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

