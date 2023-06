Warnung vor falschen Kurkarten-Kontrolleuren auf Usedom

Die Polizei warnt vor falschen Kurkarten-Kontrolleuren auf der Ferieninsel Usedom. „In Zinnowitz soll es in den vergangenen Tagen bereits mehrfach zu Kurkartenkontrollen durch falsche Kontrolleure gekommen sein“, teilte die Polizeiinspektion Anklam am Dienstag mit.

Blick auf ein Schild an einem Kurkartenautomat mit dem Schriftzug "Hier Tageskurkarte lösen".

Die Tatverdächtigen sollen demnach mehrere Passanten an der Promenade sowie in der Nähe eines großen Hotels angesprochen haben. „Teilweise sollen Strafzahlungen in Höhe von 3,50 Euro bis 8,00 Euro gefordert worden sein“, berichtete die Polizei. Ob ein Versuch Erfolg hatte, sei nicht bekannt. Die Polizei ermittele wegen Betrugsverdachts.

