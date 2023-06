Mutmaßlicher Drogentod: Psychologen auch Mittwoch an Schule

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen sollen ihre Mitschüler und Lehrer auch am Mittwoch in der Schule von Psychologen betreut werden. Die Schulpsychologen vom mobilen Team des Staatlichen Schulamtes Neubrandenburg würden auch erneut in Altentreptow sein, um „hier die Sorgen der Kinder, aber auch der Lehrkräfte einzufangen“, sagte die zuständige Schulrätin Kirsten Reen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Altentreptow (dpa/mv). Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen sollen ihre Mitschüler und Lehrer auch am Mittwoch in der Schule von Psychologen betreut werden. Die Schulpsychologen vom mobilen Team des Staatlichen Schulamtes Neubrandenburg würden auch erneut in Altentreptow sein, um „hier die Sorgen der Kinder, aber auch der Lehrkräfte einzufangen“, sagte die zuständige Schulrätin Kirsten Reen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Am Montag war eine 13-Jährige aus Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mutmaßlich nach dem Konsum einer Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ im Krankenhaus gestorben. Eine 14-Jährige liegt in Neubrandenburg in kritischem Zustand auf der Intensivstation der Klinik. Eine 15-Jährige aus Altentreptow liegt ebenfalls im Krankenhaus - sie befindet sich laut Polizei auf dem Weg der Besserung.

Wie schon am Dienstag würden auch die Lehrer und Lehrerinnen den Unterricht weiter flexibel gestalten, um auf den Bedarf der Schülerinnen und Schüler einzugehen, sagte Reen. „Für einige war es ein Halt, dass der Unterricht normal weiterlief, für andere wurde eben ein Raum zum Reden angeboten.“ An einem Trauerort in der Schule hätten Schülerinnen und Schüler Notizen und Karten anbringen können. „Es wurden Blumen niedergelegt, es wurden Kerzen aufgestellt, Kuscheltiere hingelegt, ganz freiwillig, so wie jeder Schüler oder jede Schülerin das mag.“

