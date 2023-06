Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Fast jedes dritte Kind in Mecklenburg-Vorpommern wächst nach Expertenschätzung in Familien mit einem psychisch oder suchtkranken Elternteil auf. In der Folge müssten Minderjährige - oft vor der Öffentlichkeit verborgen - nicht-kindgerechte Verantwortung übernehmen. „Deshalb benötigen diese Kinder und Jugendlichen dringend Hilfe und Aufmerksamkeit“, betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Hilfsprojekts „KipsFam“ (Kinder und Jugendliche aus psychisch oder suchtbelasteten Familien).