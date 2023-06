Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos auf B104

Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 104 in Plöwen verletzt worden. Ein 69-Jähriger hatte am Montagnachmittag mit seinem Wagen an einer Bergkuppe einen Lastwagen überholen wollen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei konnte der Mann mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn einem entgegenkommenden Wagen nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.