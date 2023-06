Baum stürzt auf Auto: Fahrer schwer verletzt

Ein Baum ist in Heringsdorf auf der Insel Usedom auf ein Auto gekracht und hat den Fahrer schwer verletzt. Der 49-Jährige sei am frühen Abend aus Schmollensee kommend in Richtung Pudagla unterwegs gewesen, als der Baum aufgrund eines Unwetters auf sein Auto gefallen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde den Angaben zufolge per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Heringsdorf (dpa/mv). Ein Baum ist in Heringsdorf auf der Insel Usedom auf ein Auto gekracht und hat den Fahrer schwer verletzt. Der 49-Jährige sei am frühen Abend aus Schmollensee kommend in Richtung Pudagla unterwegs gewesen, als der Baum aufgrund eines Unwetters auf sein Auto gefallen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde den Angaben zufolge per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Montag vor der Gefahr schwerer Gewitter an der Küste des Landkreises Vorpommern-Rügen und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gewarnt. Am Nachmittag bestehe die Gefahr von Gewittern der Stufe drei von vier, hatte es geheißen. Später hob der Wetterdienst seine Unwetterwarnung auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern