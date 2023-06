2. Bundesliga Hansa startet in Vorbereitung: Schwartz fehlt nur Gündogan

Die Vorbereitung des FC Hansa Rostock auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hat begonnen. 28 Spieler trafen sich am Montag zum Laktat-Test. Nur der Pole Milosz Brzokowski fehlte. Der Mittelfeldspieler steht mit der U19-Nationalmannschaft seines Landes vor dem EM-Start. Trainer Alois Schwartz stellte sich indes am Nachmittag gemeinsam mit dem neuen Sportchef Kristian Walter (39) den Medien. Ort war passend zum Koggen-Vereinsemblem der Dreimaster „Santa Barbara Anna“.