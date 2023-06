Demografie ist Hauptursache für Fachkräftemangel

Zwischenergebnisse einer Studie zur Fachkräftestrategie in Mecklenburg-Vorpommern identifizieren die Demografie als Hauptursache für die Engpässe. „Mecklenburg-Vorpommern benötigt Fachkräfte von außerhalb des Bundeslandes und gezielte Weiterqualifizierung der vorhandenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin. Der Analyse der Prognos AG zufolge sinkt ab 2025 das Fachkräfteangebot im Nordosten kontinuierlich, im Jahr 2030 könnte die Angebotslücke demnach bereits zwischen 5 und 8 Prozent liegen.