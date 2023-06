Rostock: Stilechter Vorbereitungs-Start auf einem Dreimaster

Einen Tag vor dem ersten Training nach der Sommerpause geben Hansa Rostocks Trainer Alois Schwartz und der neue Sportchef Kristian Walter auf dem Dreimaster „Santa Barbara Anna“ einen Ausblick auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dabei sind heute auch vier Spieler.

Rostock (dpa/mv). Einen Tag vor dem ersten Training nach der Sommerpause geben Hansa Rostocks Trainer Alois Schwartz und der neue Sportchef Kristian Walter auf dem Dreimaster „Santa Barbara Anna“ einen Ausblick auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dabei sind heute auch vier Spieler.

Dank einer Serie von fünf Siegen und einem Unentschieden in den letzten sechs Spielen hatte Schwartz (56) die Mecklenburger in der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg gerettet. Gemeinsam mit Walter (39) soll er nun eine Mannschaft für eine Saison ohne Sorgen aufbauen.

Bislang stehen neun Abgänge fest. Fünf neue Spieler sind dazu gekommen. Darunter sind Innenverteidiger Oliver Hüsing und Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis. Beide kamen vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Für den ehemaligen Hansa-Kapitän Hüsing ist es das dritte Mal, dass er in Rostock anheuert. Auch wenn am Montag noch keine Einheit auf dem Platz ansteht, sind die Spieler gefordert. Sie müssen sich Laktattests unterziehen. Am Dienstag präsentieren sie sich dann den Fans erstmals auf dem Trainingsplatz.

