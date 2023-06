Polizei ermittelt nach Kellerbrand wegen Brandstiftung

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ist ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in der Nacht zum Samstag wegen Brandstiftung, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am frühen Samstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller des Gebäudes und evakuierte die Bewohner per Drehleiter, hieß es. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro.