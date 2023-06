Gastro: Schwesig für dauerhaft verringerte Mehrwertsteuer

Ein Kellner serviert einen Salatteller in einem Restaurant.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dringt auf eine Verlängerung des verringerten Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent in der Gastronomie über das Jahresende hinaus. „Die Krise ist noch nicht vorbei. Es liegt im Interesse der Branche und auch der Bürgerinnen und Bürger, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz beibehalten wird“, sagte Schwesig laut einer am Freitag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.