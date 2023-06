Hansa Rostock verpflichtet Bielefelder Vasiliadis

Der FC Hansa Rostock hat sich mit Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verstärkt. Der 25 Jahre alte Deutsch-Grieche hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und wechselt ablösefrei. Das teilte der Fußball-Zweitligist von der Ostsee am Freitagnachmittag mit. „Von seiner Technik, Kreativität sowie seinem Fleiß erhoffen wir uns natürlich, dass vor allem unser Spiel nach vorn unberechenbarer wird“, sagte Sportdirektor Kristian Walter.

Rostock (dpa/mv). Der FC Hansa Rostock hat sich mit Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verstärkt. Der 25 Jahre alte Deutsch-Grieche hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und wechselt ablösefrei. Das teilte der Fußball-Zweitligist von der Ostsee am Freitagnachmittag mit. „Von seiner Technik, Kreativität sowie seinem Fleiß erhoffen wir uns natürlich, dass vor allem unser Spiel nach vorn unberechenbarer wird“, sagte Sportdirektor Kristian Walter.

Insgesamt kommt Vasiliadis auf 51 Erstliga-Partien und 76 Spiele in Liga zwei. Für die Bielefelder war er in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Bundesliga und der zweiten Liga im Einsatz. Davor hatte er drei Jahre für den SC Paderborn gespielt. Für Hansa ist Vasiliadis schon der fünfte Neuzugang.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern