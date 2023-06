Rund 150 Radler wollen Geld für kranke Kinder sammeln

Mit rund 150 Teilnehmern beginnt in anderthalb Wochen die 27. Ausgabe der Hanse-Tour Sonnenschein zugunsten krebskranker und chronisch kranker Kinder. „Wir freuen uns auf die Tour“, wurde der Organisator, Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Der Ex-Oberbürgermeister von Rostock ist selbst passionierter Radfahrer und organisiert die Tour seit 2017. Schirmherrin ist den Angaben zufolge Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Vom 5. bis 8. Juli sind für die Radler und Radlerinnen 600 Kilometer geplant.

Dabei soll es bis auf die Insel Poel, in Richtung der Mecklenburgischen Seenplatte und durch den Landkreis Rostock nach Sanitz bei Rostock gehen. Das Finale ist am Rostocker Stadthafen geplant.

In seiner 25-jährigen Geschichte seien schon mehr als 2,5 Millionen Euro für Projekte zusammengekommen, die betroffenen Kindern sowie deren Angehörigen zugutekämen, hieß es vom Förderverein Hanse-Tour-Sonnenschein. Am Freitag seien bereits Spenden von jeweils Zehntausenden Euro etwa an einen ambulanten Kinderhospiz- und Familienbegleitdienst übergeben worden, an eine Initiative der Universitätsmedizin Rostock für die palliative ambulante Versorgung todkranker Kinder und an die dortige Hirntumorforschung der Kinderonkologie.

