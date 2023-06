CDU-Fraktion wünscht sich KI-Zentrum im Nordosten

Die CDU-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern sieht in Künstlicher Intelligenz (KI) eine Option, auf den Fachkräftemangel im Land zu reagieren. „Leider bestehen in unserer kleinteiligen Wirtschaft bei vielen Unternehmen finanzielle und organisatorische Hürden beim Zugang zu KI-Lösungen“, sagte die Abgeordnete Ann Christin von Allwörden am Freitag in Schwerin.