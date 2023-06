„Sündenfall“: Werke des Malers Volkmar Förster in Teterow

Adam und Eva in Vergangenheit und Gegenwart: Unter dem Motto „G.Eden“ ist seit Freitag in Teterow (Landkreis Rostock) eine Sonderschau mit Werken des Malers Volkmar Förster zu sehen. Die traditionelle Sommerausstellung des Kunstvereins Teterow in der Galerie im Kulturbahnhof umfasst etwa 50 Arbeiten des 84-Jährigen.

Teterow. Adam und Eva in Vergangenheit und Gegenwart: Unter dem Motto „G.Eden“ ist seit Freitag in Teterow (Landkreis Rostock) eine Sonderschau mit Werken des Malers Volkmar Förster zu sehen. Die traditionelle Sommerausstellung des Kunstvereins Teterow in der Galerie im Kulturbahnhof umfasst etwa 50 Arbeiten des 84-Jährigen.

Für den neuen Zyklus mit Grafiken und großformatiger, farbintensiver Malerei hat sich der Künstler nach eigenen Angaben „mit dem Sündenfall in der Bibel“ auseinandersetzt. Die Bilder zeigen Adam und Eva von der Vergangenheit bis in die Gegenwart, darunter im „Schmetterlingstal“ und auch in modernen Hochhäusern wie in Berlin-Marzahn.

Försters Werke sind farbenfroh und humorvoll. Der Künstler stammt aus Chemnitz in Sachsen, arbeitete jahrzehntelang an mehreren Theatern und hat sich inzwischen in der Region zwischen Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte) und der Uckermark in Nordbrandenburg angesiedelt. Mit seinem Bild „Inferno“ will Förster auf die Gefahren für die Menschheit durch die wieder zunehmende Zahl an Atomsprengköpfen im Zuge der Aufrüstung hinweisen. Die Ausstellung wird bis Ende August in Teterow gezeigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern