Handwerk fordert Stabilisierung der Lohnnebenkosten

Die Handwerkskammern fordern eine Stabilisierung der Beiträge für Rente, Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse und Pflege. Die Sozialabgaben durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten zusammengenommen die Marke von 40 Prozent am Bruttolohn bereits überschritten, „wir sind in großer Sorge, dass es dabei nicht bleibt“, teilten die Präsidenten der Handwerkskammern Schwerin und Ostmecklenburg-Vorpommern, Uwe Lange und Axel Hochschild, am Freitag in Schwerin mit.