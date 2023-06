Nach Stichattacke: Täter verschwunden, Opfer in Lebensgefahr

Vier Tage nach einer lebensgefährlichen Stichattacke gegen einen Mann in Neubrandenburg ist der Täter weiter flüchtig. Es gab zwar einige Hinweise, aber diese hätten bisher nicht zum Erfolg geführt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Ermittler suchen einen 25 bis 30 Jahre alten, schlanken Tatverdächtigen, der mit einer grauen Kapuzenjacke unterwegs gewesen sein soll.

Neubrandenburg (dpa/mv). Vier Tage nach einer lebensgefährlichen Stichattacke gegen einen Mann in Neubrandenburg ist der Täter weiter flüchtig. Es gab zwar einige Hinweise, aber diese hätten bisher nicht zum Erfolg geführt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Ermittler suchen einen 25 bis 30 Jahre alten, schlanken Tatverdächtigen, der mit einer grauen Kapuzenjacke unterwegs gewesen sein soll.

Der Gesuchte soll das 34-jährige Opfer am Montag nach einem Streit in einem Einkaufscenter im Stadtgebiet Datzeberg niedergestochen haben und weggelaufen sein. Das Opfer ist nach Angaben der Mediziner weiterhin in Lebensgefahr. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags. Der Vorfall soll sich an einem Imbissstand ereignet haben.

Zur Tatwaffe hat die Polizei bisher keine genauen Angaben gemacht. Die Ermittler sprechen von einem „spitzen Gegenstand“, mit dem der 34-jährige Mann aus Syrien niedergestochen wurde. Zeugen fanden das lebensbedrohlich verletzte Opfer stark blutend und alarmierten Retter und Polizei. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht, hieß es von der Polizei.

