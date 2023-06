Rostock Seawolves: Ilzhöfer verlässt Held-Team

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves muss den Abschied eines weiteren Profis hinnehmen. Stefan Ilzhöfer wird das Team von Cheftrainer Christian Held aus persönlichen Gründen verlassen, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. „Es war keine einfache Entscheidung“, wird der 28-Jährige zitiert, der drei Jahre für die Mecklenburger spielte. „Es war eine wunderschöne Zeit, in der wir viel erlebt und besondere Erfolge gefeiert haben“, fügte Ilzhöfer hinzu. Nun aber sei es an der Zeit für ein neues Kapitel. Der Forward zieht nach Baden-Württemberg, um wieder näher bei seiner Familie zu sein.