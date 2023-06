Gewaltvorbeugung im Sport: Präventionspreis an drei Verbände

Innenminister Christian Pegel (SPD) hat die Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern ermutigt, die positiven Seiten des Sports zu betonen und sich entschieden gegen Gewalt und Hetze am Spielfeldrand oder im Internet zu stellen. Fairness, Toleranz und Akzeptanz von Regeln seien Grundpfeiler des Sports und zugleich Voraussetzungen für das Lösen von Konflikten. Gewalt könne so verhindert werden. „Niemand zählt die Straftaten, die durch Sport verhindert wurden - aber alle mit realistischem Blick wissen: Es sind viele“, erklärte Pegel am Donnerstag anlässlich des 12. Landespräventionstags in Rostock.