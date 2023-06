Starkregen und Unwetter zwischen Hamburg und Mecklenburg

Hamburg/Schwerin. Der Norden Deutschlands könnte - zumindest mit Blick auf die extreme Wetterlage in der Bundesrepublik - am Donnerstag vergleichsweise glimpflich davonkommen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wird es erst am Abend in der Südhälfte Schleswig-Holsteins und in Hamburg ordentlich regnen. Die Experten gehen davon aus, dass mit recht hoher Wahrscheinlichkeit in der Südosthälfte zwischen Hamburg und der Landesgrenze Mecklenburgs Starkregen in unwetterartigen Mengen zwischen 25 und 60 Liter auf den Quadratmeter auf den Boden prasseln wird, wie der DWD am Donnerstagmittag mitteilte.

Er gab eine entsprechende Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen heraus. Lokal können demzufolge dabei Mengen von bis zu 150 Liter fallen. Zudem wird rund um Hamburg sowie in ganz Mecklenburg-Vorpommern vor heftigem Unwetter und schwerem Gewitter gewarnt. Dabei sind auch stürmische Böen und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter großen Körnern möglich. In der Nacht zum Freitag soll es im Norden dann wieder ruhiger werden und die Unwettergefahr nimmt den Angaben zufolge von Westen her langsam ab.

In der Mitte und im Süden sowie Südwesten Deutschlands werden für den Donnerstag teils extrem heftige Regenfälle und ein erhöhtes Tornado-Risiko vorhergesagt. Der DWD sprach in seiner Vorhersage von einer „Schwergewitterlage“, die am Donnerstag über Deutschland ziehen werde.

