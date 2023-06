Baltic Sea Philharmonic: Konzert für Ukraine-Helfer

Das Baltic Sea Philharmonic-Orchester und sein Dirigent Kristjan Järvi geben am Sonntag ihr Debüt in Schwerin. Sie geben ein Festkonzert für Ukraine-Helfer im Mecklenburgischen Staatstheater, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Gespielt werde Musik von Arvo Pärt bis Jean Sibelius, außerdem eigene Kompositionen von Orchestermusikern aus Estland, Litauen und Polen.

Im Rahmen ihrer aktuellen „Midnight Sun“-Tour durch Deutschland hat das Baltic Sea Philharmonic bereits Konzerte unter anderem in der Berliner Philharmonie und der Elbphilharmonie Hamburg gegeben, so der Sprecher. Das Konzert in Schwerin finde in Kooperation mit dem Bündnis „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ statt.

Das Baltic Sea Philharmonic wurde 2008 auf Initiative des Usedomer Musikfestivals gegründet. In dem Orchester spielen Musikerinnen und Musiker aus dem Ostseeraum zusammen.

