Maritime Wirtschaft schätzt Geschäftslage etwas besser ein

Hamburg. Die Geschäftsaussichten der Unternehmen der maritimen Wirtschaft in Deutschland haben sich einer Umfrage zufolge leicht aufgehellt. Wie die norddeutschen Industrie- und Handelskammern am Donnerstag mitteilten, machte der Geschäftsklimaindex vor allem im Schiffbau einen Satz nach vorn: Er stieg gegenüber Herbst um 72 auf 118,3 Punkte. Dagegen stagnierte das Barometer der Hafenwirtschaft bei 83 Punkten, während es in der Schifffahrt um 15 auf 71 Punkte nach oben ging.

Dass von den 688 befragten Unternehmen vor allem die Schiffbauer mit so viel Zuversicht in das Jahr starteten, macht die IHK Nord an der leichten Entspannung bei Energie- und Rohstoffpreisen fest. Dies wirke sich positiv auf die energieintensive Branche aus. IHK-Nord-Präsident Klaus-Jürgen Strupp verwies jedoch darauf, dass die diesbezüglichen Sorgen insgesamt keineswegs verschwunden sind. Während weiter fast 60 Prozent der Betriebe im Schiffbau und der Hafenwirtschaft die Preise als Risiko ansehen, sind es in der Schifffahrt 87 Prozent.

Weitere oftgenannte Sorgen betreffen neben dem wirtschaftspolitischen Rahmen vor allem die gestiegenen Arbeitskosten und der Fachkräftemangel. Trotz des aktuellen Optimismus im Schiffbau sehen dort über 90 Prozent den Mangel an Fachkräften als Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung.

