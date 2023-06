Alkohol am Steuer: Autofahrer verletzt Mann auf E-Bike

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend einen E-Bike-Fahrer mit seinem Wagen in Ludwigslust erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah der 33-Jährige an der Einmündung der Helene-von-Bülow-Straße in die Garnisonsstraße den entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer, der durch den Zusammenprall stürzte und sich den Unterschenkel brach.