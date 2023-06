Schüler-Ferien-Ticket MV für 32 Euro

Gut drei Wochen vor Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern hat der Verkauf des Schüler-Ferien-Tickets MV begonnen. Es kostet 32 Euro und erlaubt Schülern und Schülerinnen, in der Zeit vom 15. Juli bis 27. August für etwa sechs Wochen sämtliche öffentliche Nahverkehrsmittel im Land zu nutzen. Fahrten nach Hamburg und Berlin seien eingeschlossen, teilte die Nahverkehrsgesellschaft Nahbus in Grevesmühlen am Mittwoch mit.